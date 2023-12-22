В Петербурге пенсионерка взяла в кредит 3,8 млн рублей и перевела мошенникам

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Приморском районе Петербурга пенсионера взяла несколько кредитов и перевела мошенникам почти 4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 25 февраля обратилась 73-летняя петербурженка. Она сообщила, что в период с начала февраля по 24 февраля ей позвонил неизвестный. Под предлогом удаленной работы в "Газпроме" звонивший убедил пожилую женщину взять кредит на своё имя, после чего передать 3,7 млн рублей курьеры. Также 24 февраля женщину убедили взять в кредит ещё 100 тысяч рублей и перевести на указанный счет.

Материальный ущерб составил 3,8 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге с поличным были задержаны курьеры мошенников.

Фото: Piter.tv