40-летний рецидивист украл сенсорный терминал из кафе на Ладожском вокзале

Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый за аналогичное деяние.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу оборудования из кафе на Ладожском вокзале. Об этом сообщило Санкт-Петербургское ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию поступило заявление от хозяина торговой точки по продаже кофе, расположенного на территории Ладожского вокзала, в котором он сообщил, что ночью неизвестный открыл окно и забрал сенсорный терминал. Сумма причиненного ущерба составила более 32 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый за аналогичное деяние 40-летний петербуржец. Он убедился, что кофейный ларёк в ночное время закрыт и за его действиями никто не наблюдает, отодвинул окно, забрал оборудование и покинул вокзал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Ещё одного петербуржца подозревают в краже денег с банковской карты пожилого мужчины.

Санкт-Петербургское ЛУ МВД России на транспорте