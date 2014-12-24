Квартиру бизнесмена в Парголово обокрали более чем на 4 млн рублей

Расследование показало, что двумя днями ранее уборка помещения проводилась работником одной из клининговых фирм, мужчиной 49 лет родом из Республики Коми.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", 18 мая 29-летний владелец IT-компании заметил исчезновение крупной суммы денег и ценных вещей из собственной квартиры на Заречной улице.

Среди украденного числятся 3,5 млн рублей, 6 тыс. долларов и золотые украшенияя: общая сумма ущерба оценивается в 4,14 млн рублей. Все ценности были спрятаны в прикроватных столиках спальни.

Расследование показало, что двумя днями ранее, 16 мая, уборка помещения проводилась работником одной из клининговых фирм, мужчиной 49 лет родом из Республики Коми. Сейчас полиция ведёт поиски подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV