В Новом Токсово задержали воришку, который украл из дачного дома продукты и коньяк

По подозрению в совершении данного преступления 8 февраля был задержан 37-летний местный житель.

В посёлке Новое Токсово из дачного дома мужчина украл продукты и алкоголь. В полицию обратилась хозяйка дома. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пенсионерки, в период со 2 по 9 октября 2022 года кто-то пробрался в её дачный дом и украл продукты питания, бутылку коньяка, 2 электрических матраса. Ущерб составил 11 000 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления 8 февраля был задержан 37-летний местный житель.

Ранее на вокзале в Выборге у задремавшего пассажира украли телефон.

Фото: Piter.tv