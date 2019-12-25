Подозреваемым в краже фена "Дайсон" в Петербурге оказался 20-летний молодой человек

Молодого человека задержали через 3 дня после инцидента.

Полиция задержала подозреваемого в краже фена "Дайсон" на улице Антонова-Овсеенко. Он похитил товар 17 марта у дома №25 по Индустриальному проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшим оказался мужчина 1988 года рождения. С его слов, вечером к нему подошел неизвестный в медицинской маске, ударил несколько раз, распылил в лицо перцовый баллончик, а затем отобрал фен. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Подозреваемого задержали 21-го марта. Им оказался 20-летний гражданин.

Товары по уходу для волос "Дайсон" являются популярными. Цена фена составляет более 40 тысяч рублей.

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