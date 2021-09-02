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В Сиверском задержали трех мужчин по подозрению в краже коров и быка

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Быка правоохранители не успели спасти: туша была разделана.

Полиция задержала трех мужчин, которые подозреваются в краже двух коров и быка. Один из них признался в содеянном на видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию Красносельского района поступило 30-го августа от 49-летнего фермера. Он рассказал о том, что во время выпаса с поля в Красном Селе у него пропали несколько рогатых. Общая стоимость похищенного составила 400 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Кража".

В ночь на 31 августа полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемых. Они находились в поселке Сиверский. С ними обнаружили две коровы и разделанную тушу быка. Предполагаемых злоумышленников задержали. 

Ранее Piter.TV показал, как на Софийской улице корова выбежала на трассу. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: бык, корова, кража
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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