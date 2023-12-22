На станции метро "Девяткино" у девушки украли смартфон

Злоумышленника задержали у дома 79 по Гражданскому проспекту.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже телефона в метро. Инцидент произошел 28 октября прошлого года в вестибюле станции метро "Девяткино". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У 21-летней девушки украли iPhone 11. Ущерб составил 56 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленника задержали 28 мая 2024 года в 07:38 у дома 79 по Гражданскому проспекту. Им оказался неработающий 42-летний местный житель. Мужчина имеет судимости.

Ранее мы писали, что задержаны подозреваемые в расчленении тела мужчины ради квартиры в Петербурге.

Видео: Telegram / Петербургская полиция