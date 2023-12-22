В Красносельском районе горела мансарда частного дома

Пламя охватило 30 "квадратов".

В Красносельском районе сегодня, 7 марта, произошел пожар. На 2-й аллее, 1, в полночь вспыхнул частный дом. Пламя полностью охватило мансарду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В одноэтажном частном доме выгорела мансарда на площади 30 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 01:02 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее Piter.tv стало известно, что на улице Демьяна Бедного во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv