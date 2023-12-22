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В Красносельском районе горела мансарда частного дома
Сегодня, 9:26
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В Красносельском районе горела мансарда частного дома

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Пламя охватило 30 "квадратов".

В Красносельском районе сегодня, 7 марта, произошел пожар. На 2-й аллее, 1, в полночь вспыхнул частный дом. Пламя полностью охватило мансарду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В одноэтажном частном доме выгорела мансарда на площади 30 квадратных метров.      

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 01:02 пожар был ликвидирован. 

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.  

Ранее Piter.tv стало известно, что на улице Демьяна Бедного во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: мансарда, мчс, пожар на 2-й аллее, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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