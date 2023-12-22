В Красносельском районе горела мансарда частного дома

В Красносельском районе сегодня, 7 марта, произошел пожар. На 2-й аллее, 1, в полночь вспыхнул частный дом. Пламя полностью охватило мансарду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В одноэтажном частном доме выгорела мансарда на площади 30 квадратных метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 01:02 пожар был ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.
Ранее Piter.tv стало известно, что на улице Демьяна Бедного во время пожара пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
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