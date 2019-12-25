Сведений о пострадавших нет.

В Петербурге на Выборгском шоссе загорелась бытовка. Об этом вечером 25 апреля Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В 17:59 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре бытовки у дома №15 на Выборгском шоссе. На месте пожара сотрудники спасательной службы увидели, что горит кровля бытовки на площади 4 кв.м. А из самой бытовки был эвакуирован один человек.

На данный момент сведений о пострадавших нет, а детали пожара устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что в Курортном районе в посёлке Белоостров загорелся частный дом.

Фото: Piter.tv