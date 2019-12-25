В Петербурге занято 90% коронавирусных коек

Всего в городе доступно 2 768 мест для пациентов с COVID-19.

В Северной столице продолжается рост числа пациентов с коронавирусом. Всего город предоставляет 2 768 коек в стационарах, из них заняты уже 2 527. Об этом свидетельствуют данные оперштаба Петербурга от понедельника, 22 августа.

Таким образом, в городе занято более 90% коечного фонда. В реанимацию помещено 196 человек, 34 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Ещё 22 684 горожанина лечатся от коронавируса амбулаторно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вновь выросло число заболевших COVID-19.

Фото: Piter.TV