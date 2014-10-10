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Петербург находится на второй строчке в антирейтинге по суточному числу новых случаев COVID
Сегодня, 14:25
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Петербург находится на второй строчке в антирейтинге по суточному числу новых случаев COVID

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Коронавирус выявили у 263 жителей.

За минувшие сутки в Северной столице коронавирус выявили у 263 жителей. Город занял второе место в тройке антилидеров по числу новых случаев заражения. Об этом сообщили на сайте Стопкоронавирус.рф сегодня, 4 июня. 

Победить инфекцию смогли более 300 горожан, у которых ранее обнаружили COVID-19. Ушли из жизни еще 9 пациентов. Сегодня лечение в ковидных стационарах получают более тысячи петербуржцев. В реанимации находятся 155 человек, а 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее на Piter.tv: количество коронавирусных коек сократили в Петербурге.

Фото: Piter.tv

 

Теги: 112, ковидные пациенты, коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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