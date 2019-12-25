Модельеров из Петербурга приглашают принять участие в конкурсе по дизайну адаптивной одежды

Конкурс также послужит площадкой для обмена знаниями и мнениями между производителями одежды и представителями целевой аудитории.

Модельеры из Петербурга смогут поучаствовать в конкурсе, посвященном разработке адаптивной одежды для людей с инвалидностью.

Конкурс под названием "На крыльях" открывает перед дизайнерами уникальную возможность проявить свои творческие способности. Современные и удобные модели одежды способствуют повышению уверенности в себе, как отмечают в правительстве Санкт-Петербурга. Таким образом, проект направлен на облегчение адаптации людей с ограниченными возможностями к новым условиям и раскрытие их потенциала.

Конкурс также послужит площадкой для обмена знаниями и мнениями между производителями одежды и представителями целевой аудитории. В этом году проект расширяет географию участия, привлекая дизайнеров из разных стран мира.

Ранее мы сообщили о том, что показ петербургских дизайнеров прошел в "Галерее".

Фото: Pxhere