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Во Дворце искусств Ленобласти состоится концерт "Я говорю с тобой из Ленинграда…"
Сегодня, 11:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Дворце искусств Ленобласти состоится концерт "Я говорю с тобой из Ленинграда…"

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Послушать выступления можно будет онлайн.

В честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда 18 января в 18:00 во Дворце искусств Ленобласти региональный Симфонический оркестр под управлением Михаила Голикова даст большой концерт "Я говорю с тобой из Ленинграда…". Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Во время концерта прозвучат военные песни, фрагменты из "Ленинградской" симфонии и оперы "А зори здесь тихие". Послушать выступления можно будет онлайн — трансляция доступна по ссылке.

Ведущими вечера станут народная артистка России Анна Ковальчук и заслуженный артист России Семен Сытник.

В МФЦ Петербурга бесплатно выдадут символ Ленинградской Победы.

Фото: ВКонтакте/ Симфонический оркестр Ленинградской области

Теги: концерт, симфонический оркестр ленинградской области
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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