Стало известно, кому петербуржцы готовы дать деньги в долг

Каждый четвертый житель Петербурга (25%) обращается в кредитные организации, когда нуждается в займе.

Каждый четвертый житель Петербурга (25%) обращается в кредитные организации, когда нуждается в займе. Около 9% предпочитают занимать средства у родственников, 6% — у друзей, 1% — у коллег, а ещё 1% оформляет кредиты или займы на работе. Более половины опрошенных (54%) вообще не прибегают к займам. Эти данные были получены в ходе исследования, проведённого порталом SuperJob.

Если говорить о готовности самих петербуржцев одалживать деньги другим людям, то чаще всего помощь оказывают своим родственникам (21%) и друзьям (17%). Только 7% готовы предоставить деньги в долг коллегам. Почти половина участников опроса (48%) утверждают, что никому не одалживают денег.

Средняя сумма займа родственникам составляет 18 800 рублей, друзьям — 14 300 рублей, а коллегам — 8000 рублей.

Ранее стало известно, кого петербуржцы считают идеальным руководителем. Молодые специалисты до 45 лет предпочитают начальников старшего возраста. Работники постарше также склонны видеть в своем ровеснике идеального босса.

Фото: Pxhere