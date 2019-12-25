В Петербурге и Ленобласти работодатели до 1 августа могут получить компенсацию на охрану труда

Компенсировать затраты вправе как коммерческие структуры, так и государственные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия задолженностей по уплате обязательных страховых платежей.

Организации и индивидуальные предприниматели Петербурга и Ленинградской области могут воспользоваться правом компенсации расходов на обеспечение безопасных условий труда, подав соответствующее заявление в Отделение Социального Фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области до 1 августа 2025 года. По состоянию на конец июня текущего года выплаты были осуществлены уже 570 страхователям.

Компенсировать затраты вправе как коммерческие структуры, так и государственные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия задолженностей по уплате обязательных страховых платежей. Предупредительные меры включают финансирование целого спектра направлений, таких как медицинские осмотры сотрудников, специальная оценка условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение вопросам охраны труда и организация оздоровительного отдыха в санаториях.

Сумма возмещения может достигать до 20% от объема уплаченных страховых взносов за предыдущий календарный год (2024), причем размер выплат может быть повышен до 30% при условии включения в план профилактических мероприятий санитарно-курортного лечения работников старшего возраста (предпенсионеры и пенсионеры). Возмещение фактически понесённых расходов осуществляется после завершения предусмотренных мероприятий, но не позже 15 ноября текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти число пенсионеров старше 80 лет, получающих надбавку по уходу, возросло на 230 тысяч. человек.

Фото: Pxhere