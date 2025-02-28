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Пострадавшим в ДТП с автобусом на Варшавской пообещали выплатить компенсации

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Ситуацию на контроль поставил Кирилл Поляков.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил о том, что пострадавшие в массовом ДТП на Варшавской улице получат компенсации. Травмированы как минимум трое. 

Напомним, днем 28 февраля водитель автобуса №147 потерял управление, столкнулся с семью автомобилями и выехал на тротуар, где врезался в остановку общественного транспорта. Известно об одной погибшей. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее смерть человека). 

На месте все еще работают оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются. По сведениям "Фонтанки", управлявшему автобусом стало плохо.

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: варшавская улица, дтп с автобусом, компенсация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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