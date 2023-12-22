В Петербурге стало на 70% больше компаний-банкротов

В целом по России в I квартале 2024 года количество банкротств составило 2094 компании.

Согласно информации, опубликованной в Федресурсе, в I квартале 2024 года в Петербурге было признано банкротами 143 компании. Это число на 70% превышает аналогичный показатель за прошлый год, сообщает "Деловой Петербург".

Северная столица заняла третье место в рейтинге регионов России по количеству банкротств. Больше банкротств было зафиксировано только в Москве (478 компаний) и Московской области (212 компаний).

В целом по России в I квартале 2024 года количество банкротств составило 2094 компании. Это самый низкий показатель за аналогичные периоды с 2012 по 2022 год.

Ранее мы сообщили о том, что продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 50%.

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