Команда многодетных мам "Ленинградская семья" выиграла футбольный матч в Гатчине

Матч был организован в рамках программы мероприятий, посвященных Году семьи и празднованию Дня социального работника.

В воскресенье, 9 июня, в Гатчине прошел дружеский футбольный матч. На поле встретились команда многодетных мам "Ленинградская семья" и сборная комитета социальной защиты населения.

Матч был организован в рамках программы мероприятий, посвященных Году семьи и празднованию Дня социального работника. Победу в игре одержала команда "Ленинградская семья".

Глава комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева подчеркнула, что футбольный клуб многодетных мам "Ленинградская семья" не раз становился победителем соревнований по женскому любительскому футболу. Клуб также получил грант от губернатора региона и организует бесплатные тренировки для матерей в четырех районах региона.

Ранее мы сообщили о том, что догазификация домов в СНТ началась в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти