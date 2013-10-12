Догазификация домов в СНТ началась в Ленобласти

Подать заявку на газификацию можно различными способами: в газовом участке населенного пункта, на портале "Госуслуги", в МФЦ, на веб-сайте единого оператора газификации, а также в офисах "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Процесс распространения газоснабжения на частные дома начался в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в Ленинградской области. Было получено более 100 заявок, а первые контракты были заключены с жителями СНТ "Колос" во Всеволожском районе и СНТ "Руссолово" в Гатчинском районе. Информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил глава областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов, специалисты компании начали работы по прокладке газовых сетей к границам земельных участков в соответствии с заключенными соглашениями. Согласно новым законодательным изменениям, газификации подлежат дома в садоводствах, если они находятся в пределах газифицированных населенных пунктов или если планируется строительство газораспределительных сетей к границам садоводства в текущем году.

Подать заявку на газификацию можно различными способами: в газовом участке населенного пункта, на портале "Госуслуги", в МФЦ, на веб-сайте единого оператора газификации, а также в офисах "Газпром газораспределение Ленинградская область". Для этого нужно предоставить копии паспорта, СНИЛС, документы о праве собственности на жилое строение и земельный участок, а также протокол общего собрания участников СНТ.

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Фото: Правительство Ленобласти (архив)