Трассу "Кола" перекроют 26 мая

Трасса будет закрыта 26 мая с 12:50 до 15:00.

В Лодейнопольском районе Ленобласти полностью перекроют движение на 236 километре Федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорогу перекроют в связи с разводкой моста через реку Свирь. Там будут проходить составы "ОТ-2078", "Капитан Манжолин", "ОТА-862" с максимальным высотным габаритом 15,5 м.

Отмечается, что мост через реку Свирь совмещенный, он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Трасса будет закрыта 26 мая с 12:50 до 15:00. В случае задержки судов разводка моста состоится 27 мая.

Ранее стало известно, где ограничат движение в Московском районе в конце мая.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти