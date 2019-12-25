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За последние сутки более 30 человек скончались от коронавируса в Петербурге
Сегодня, 15:49
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kraratau27

За последние сутки более 30 человек скончались от коронавируса в Петербурге

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С начала пандемии в Северной столице от ковида умерли 12 582 человека.

За последние сутки 31 человек умер от коронавируса в Петербурге. Число погибших от инфекции в городе достигло 12 582.  Об этом сообщили в справке оперативного штаба по борьбе с COVID-19 от 10 апреля. 

По России за сутки от коронавируса скончались 402 человека. Петербург продолжает занимать второе место по числу смертей. Лидером в печальной статистике остается Москва, где за прошлые сутки умерло 53 горожанина. С начала эпидемии в столице от заболевания погибли 17 192 человека.

Вчера в Петербурге зарегистрировали 699 новых случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии в городе заболели более 400 тысяч человек. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге создают еще одну вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.tv

 

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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