За последние сутки более 30 человек скончались от коронавируса в Петербурге

С начала пандемии в Северной столице от ковида умерли 12 582 человека.

За последние сутки 31 человек умер от коронавируса в Петербурге. Число погибших от инфекции в городе достигло 12 582. Об этом сообщили в справке оперативного штаба по борьбе с COVID-19 от 10 апреля.

По России за сутки от коронавируса скончались 402 человека. Петербург продолжает занимать второе место по числу смертей. Лидером в печальной статистике остается Москва, где за прошлые сутки умерло 53 горожанина. С начала эпидемии в столице от заболевания погибли 17 192 человека.

Вчера в Петербурге зарегистрировали 699 новых случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии в городе заболели более 400 тысяч человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге создают еще одну вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.tv