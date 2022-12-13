Колесов сообщил, что в Петербурге заканчивается зима

Сегодня последний морозный день, предстоящей ночью последний зимний снег.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придёт весна.

Уже сегодня можно констатировать, что зима заканчивается. Сегодня последний морозный день, предстоящей ночью последний зимний снег. А уже с завтрашнего дня наступает весенний период. Александр Колесов, синоптик

Уже 14 и 15 марта ожидается около +5..+7 градусов. После этого наступит "настоящий весенний период". Однако, по-прежнему возможны осадки, но уже в виде дождя, иногда со снегом.

Дневная температура воздуха в дальнейшем будет постоянно положительная, в дни с солнцем может достигать значений выше +5…+8 градусов. Однако по ночам всё ещё могут быть отрицательные температуры.

Фото: Piter.tv