В Петербурге новогодние украшения начнут снимать 15 января

Демонтаж светящихся украшений займёт почти месяц.

Десятидневные новогодние каникулы подошли к концу. Постепенно праздничная атмосфера будет уходить и с улиц Петербурга. Новогодние украшения начнут снимать уже 15 января. Об этом 78.ru сообщил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Демонтаж светящихся украшений займёт почти месяц, работы завершатся к середине февраля.

Также 15 января будет демонтирована новогодняя ёлка на Дворцовой площади. Как и годом ранее, из неё изготовят сувенирные часы.

Ранее россияне назвали Петербург самым популярным направлением на Новый год.

Фото: Piter.tv