В Петербурге новогодние украшения начнут снимать 15 января

Десятидневные новогодние каникулы подошли к концу. Постепенно праздничная атмосфера будет уходить и с улиц Петербурга. Новогодние украшения начнут снимать уже 15 января. Об этом 78.ru сообщил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.
Демонтаж светящихся украшений займёт почти месяц, работы завершатся к середине февраля.
Также 15 января будет демонтирована новогодняя ёлка на Дворцовой площади. Как и годом ранее, из неё изготовят сувенирные часы.
Ранее россияне назвали Петербург самым популярным направлением на Новый год.
Фото: Piter.tv
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