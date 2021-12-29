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В Петербурге новогодние украшения начнут снимать 15 января
Сегодня, 12:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге новогодние украшения начнут снимать 15 января

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Демонтаж светящихся украшений займёт почти месяц.

Десятидневные новогодние каникулы подошли к концу. Постепенно праздничная атмосфера будет уходить и с улиц Петербурга. Новогодние украшения начнут снимать уже 15 января. Об этом 78.ru сообщил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Демонтаж светящихся украшений займёт почти месяц, работы завершатся к середине февраля.

Также 15 января будет демонтирована новогодняя ёлка на Дворцовой площади. Как и годом ранее, из неё изготовят сувенирные часы.

Ранее россияне назвали Петербург самым популярным направлением на Новый год.

Фото: Piter.tv

Теги: каникулы, новый год, украшения
Категории: Лента новостей,

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