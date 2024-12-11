Станцию метро "Юго-Западная" в Красносельском районе планируют открыть до конца 2025 года

"Юго-Западная" станет первой станцией метро в Красносельском районе

Станция "Юго-Западная", строящаяся на Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, должна начать работу до конца 2025 года. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции в ТАСС.

В прошлом году уже началось выполнение строительно-монтажных работ по строительству необходимого для функционирования этой линии депо "Юго-Западная". В планах открытие до конца года. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Как отметил портал "Строительный Петербург", "Юго-Западная" станет первой станцией метро в Красносельском районе и будет расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова.

Кроме того, линия включит станцию "Путиловская", которая станет пересадочной на "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии.

Тоннель метро до станции "Каменка" завершили на 35%.

Фото: Метрострой Северной столицы