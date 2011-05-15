Клещи покусали 1,6 тыс. человек в Петербурге и Ленобласти за неделю

В городе в медицинские организации по поводу присасывания насекомых обратились 977 жителей.

В период с 29 мая по 4 июня в Петербурге и Ленобласти от укусов клещей пострадали 1,6 тыс. человек. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону.

В городе в медицинские организации по поводу присасывания насекомых обратились 977 жителей. В черте Северной столицы подцепили клещей 133 человека. Топ-5 районов по укусам: Пушкинский (34), Курортный (18), Приморский (15), Выборгский (13), Колпинский, Кировский, Калининский районы (по девять). Зарегистрировано три случая заболевания энцефалитом и девять – боррелиозом, в числе последних есть ребенок. Прививки поставили 3,8 тыс. петербуржцев. Обработано свыше 650 гектаров территории.

В области в больницы обратились по поводу присасывания клещей 666 человек. Чаще от насекомых страдали в Тихвинском (118), Подпорожском (72), Гатчинском (71), Бокситогорском (65) и во Всеволожском (64) районах. Привиты против клещевого энцефалита 1,1 тыс. жителей. Обработали более 2,2 тыс. гектаров территории.

Ранее на Piter.TV: в петербургском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по педикулезу остается стабильной.

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