От укусов клещей пострадали 369 петербуржцев

А в рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита привились 5,6 тыс. человек (1,8 тыс. детей).

За неделю с 17 по 23 апреля в больницы Петербурга с жалобами на присасывание клещей обратились 369 человек, из них 81 ребенок. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре накануне.

Так, 91 укус зарегистрирован в черте города. Районы с наибольшей активностью насекомых: Пушкинский (51 случай), Курортный (семь случаев), Колпинский и Кировский (по шесть случаев). Заболеваний не зафиксировано. А в рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита привились 5,6 тыс. человек (1,8 тыс. детей).

В Ленобласти за аналогичный период в медицинские учреждения обратился 241 человек (75 детей). Укусы зафиксированы в 16 районах, наибольшее число случаев – в Гатчинском (50), Всеволожском (38) и Киришском (32). Один человек заболел клещевым боррелиозом. Вакцину поставили 1,5 тыс. человек, в их числе – 450 детей.

Ранее в Петербурге врач рассказала, какую прививку необходимо поставить этой весной.

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