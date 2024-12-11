Классы для подготовки профессионалов транспортной отрасли откроют в Петербурге

Опыт организации подобных классов представили руководитель "Пассажиравтотранса" Андрей Лызин и директор школы № 334 Наталья Нагайченко. В прошлом году на базе этой школы и "Пассажиравтотранса" был открыт первый автомобильный класс.

В Петербурге создадут профориентационные классы для подготовки будущих специалистов транспортного профиля. Об этом 22 января сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

Глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев заявил о проведении рабочего совещания на базе Трамвайного парка № 7 с представителями транспортных организаций города. Во время встречи обсуждались планы открытия профориентационных классов на базе транспортных предприятий.

Опыт организации подобных классов представили руководитель "Пассажиравтотранса" Андрей Лызин и директор школы № 334 Наталья Нагайченко. В прошлом году на базе этой школы и "Пассажиравтотранса" был открыт первый автомобильный класс.

Валентин Енокаев поручил транспортным организациям до 1 сентября выбрать школы и разработать методику, основывающуюся на учебной программе "Пассажиравтотранса". Профориентация в новых классах будет продолжаться четыре года, включая освоение первой профессии и последующее трудоустройство в выбранной организации.

Ранее мы сообщили о том, что бесплатный проезд для ветеранов и блокадников организуют с 26 по 28 января.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха