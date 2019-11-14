Китайские туристы скоро могут вернуться в Петербург

Авиасообщение между странами могут открыть в августе.

Первый вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по коронавирусу планирует разрешить въезд в страну китайским туристам, передает "АиФ-Петербург".

Авиасообщение могут открыть уже в августе. Вот только в Петербурге туристов из Поднебесной ожидают с опаской.

Так, в начале года полиция Северной столицы задержала пятерых трудовых мигрантов, которые жили на широкую ногу, ездили на дорогих иномарках и организовали нападение на трех китайцев, задолжавших денег. Тогда пострадавшие дали показания на тех, кого у себя дома они называют триадой. Полиция получила официальное подтверждение того, в что вслед за туристами и бизнесом, в Петербург проникла китайская мафия.

Китайские туристы до пандемии являлись самой большой группой иностранцев, которая прибывает в Северную столицу. За год Петербург посещали более миллиона гостей из-за рубежа.Теоретически это большой денежный поток, и поэтому и власти, и бизнес города должны с нетерпением ожидать возвращения китайских туристов. Каждый китаец, по подсчетам экспертов, тратит около 16 тысяч рублей во время поездки, а это не менее 16 млрд рублей в целом. Однако этих денег российский бизнес и бюджет не ощущает, поскольку китайцы создали замкнутую систему, в которой обслуживают соотечественников: Китайцы едят овощи, выращенные китайцами, в китайских же ресторанах, экскурсии им проводят китайские гиды, перевозки организуют китайские фирмы, работающие в "серой зоне" (не платят налоги).

По словам руководителя петербургской ассоциации гидов переводчиков китайского языка Виктории Баргачевой, с 1 июля принят закон, согласно которому работать гидом-переводчиком может только человек с гражданством России. Теперь найти нелегального гида будет сложно.

Сами китайцы могут не поехать в Россию, поскольку страна находится в "красной" зоне по коронавирусу, отметила член правления общественной организации "Лига туроператоров Санкт-Петербурга" Алена Сергеева. По мнению Сергеевой, бизнесу сейчас не до иностранных гостей, учитывая, что до сих пор не разрешен детский внутрироссийский туризм.

Наш турбизнес сейчас вообще напоминает спичку, которая может сгореть от любой вспышки за несколько секунд. К осени россияне вернутся из отпусков, вместе с похолоданием наступит сезон простуд, и пара-тройка вспышек коронавируса в регионах может привести к тому, что все опять начнет закрываться. Мы не то что китайцев не увидим, у нас и своих-то туристов больше не будет. заявила Алена Сергеева

Ранее мы писали, что в Турции построят ледокол для Северного морского пути.

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