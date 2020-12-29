Катя Гершуни: "Девочки, любите себя! Каждая из нас уникальна, каждая особенная"

Она пожелала, чтобы в новом году было как можно больше поводов для выхода в свет.

Модный бодипозитивный стилист и телеведущая Катя Гершуни поздравила читателей Piter.TV с Новым годом. Свое видеопоздравление она в первую очередь адресовала девочкам, пожелав вне зависимости от времени любить себя.

Каждая из нас уникальна, каждая из нас особенная. Принимайте себя, балуйте себя и прощайте! Пусть для выхода в свет, найдется как можно больше поводов. Блистайте, не бойтесь экспериментов. Катя Гершуни

Ранее модными советами на новый год поделилась Лина Дембикова.

Видео: Piter.TV