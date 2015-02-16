Катер-нефтесборщик "Дмитрий Голубев" спущен на воду в Петербурге

Катер оснащен современным оборудованием для локализации нефтяных пятен (боновыми ограждениями), сбора нефтеводяной смеси (скиммерами), а также емкостью для ее хранения.

В Петербурге появился новый катер-нефтесборщик "Дмитрий Голубев", построенный по заказу комитета по природопользованию. Судно предназначено для оперативного реагирования на аварийные разливы нефтепродуктов.

Катер оснащен современным оборудованием для локализации нефтяных пятен (боновыми ограждениями), сбора нефтеводяной смеси (скиммерами), а также емкостью для ее хранения. Конструкция катера позволяет также использовать сорбенты для обработки нефтяной пленки.

Катер "Дмитрий Голубев" обладает высокой скоростью, хорошей управляемостью, маневренностью и компактными размерами, что делает его эффективным средством для ликвидации происшествий на реках и каналах Петербурга. Судно названо в честь первого председателя Комитета по природопользованию Дмитрия Алексеевича Голубева.