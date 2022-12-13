Девятилетний петербуржец серьезно пострадал во время гонок на картинге

Прокуратура проводит проверку.

В Петербурге 9-летний мальчик серьезно пострадал на картинге на проспекте Энергетиков. Ребенок на большой скорости врезался в отбойник. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Об этом рассказали в городской прокуратуре.

Судя по видео, мальчик не справился с управлением на повороте и на скорости врезался в отбойник. При этом ребенок сильно ударился головой. Мальчик находится в реанимации.

Прокуратура проводит проверку и даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.

Утром 24 мая на Руставели Geely въехал в трактор на скорости и попал на видео.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга