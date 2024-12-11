В Петербурге завершается капремонт улицы Юты Бондаровской

Следующим шагом станет установка уличного освещения и проведение пусконаладочных мероприятий на новой канализационной насосной станции.

Завершается капитальный ремонт улицы Юты Бондаровской в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На данном этапе рабочие завершают укладку верхнего слоя асфальта на проезжую часть, тротуары и велосипедную дорожку на участке от Луизинской улицы в направлении Суворовского городка.

Ранее были проведены работы по переустройству инженерных сетей, созданию системы закрытой ливневой канализации, а также выпрямлению участка перекрестка улиц Володи Дубинина и Луизинской.

Следующим шагом станет установка уличного освещения и проведение пусконаладочных мероприятий на новой канализационной насосной станции.

После завершения всех ремонтных работ планируется провести благоустройство прилегающей территории, а также обустроить две новые остановки общественного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что Санкт-Петербург обновил дорожную инфраструктуру на ключевых туристических маршрутах.

Фото: Правительство Петербурга