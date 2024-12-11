В Петербурге завершается капремонт улицы Юты Бондаровской

Завершается капитальный ремонт улицы Юты Бондаровской в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
На данном этапе рабочие завершают укладку верхнего слоя асфальта на проезжую часть, тротуары и велосипедную дорожку на участке от Луизинской улицы в направлении Суворовского городка.
Ранее были проведены работы по переустройству инженерных сетей, созданию системы закрытой ливневой канализации, а также выпрямлению участка перекрестка улиц Володи Дубинина и Луизинской.
Следующим шагом станет установка уличного освещения и проведение пусконаладочных мероприятий на новой канализационной насосной станции.
После завершения всех ремонтных работ планируется провести благоустройство прилегающей территории, а также обустроить две новые остановки общественного транспорта.
Ранее мы сообщили о том, что Санкт-Петербург обновил дорожную инфраструктуру на ключевых туристических маршрутах.
Фото: Правительство Петербурга
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