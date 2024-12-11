В Петербурге планируют открыть более десяти станций метро к 2030 году

Уже в 2025 году завершат строительство "Путиловской" и "Юго-Западной", а также перехода со станции "Кировский завод".

До 2030 года в Петербурге планируют ввести в эксплуатацию более десяти новых станций метро. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", список станций включает: "Театральная", "Путиловская", "Юго-Западная", "Лиговский проспект – 2", "Брестская", "Улица Доблести", "Гавань", "Морской фасад", "Каменка", "Богатырский проспект" и "Шуваловский проспект".

Уже в 2025 году завершат строительство "Путиловской" и "Юго-Западной", а также перехода со станции "Кировский завод".

К 2028 году, одновременно с запуском высокоскоростной магистрали "Москва – Петербург", планируется открытие второго выхода станции "Лиговский проспект–2".

В 2030 году должны быть готовы станции "Брестская" и "Улица Доблести". На Васильевском острове ведутся подготовительные работы по проектам станций "Гавань" и "Морской фасад". Уже утверждены проекты их планировки, специалисты приступают к разработке документации.

Строительство станций "Каменка" ("Зоопарк") и "Богатырский проспект" намечено на период не ранее 2028 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"