Петербург пошёл против тренда и снова столкнулся с ростом цен на бензин

Бензин в Петербурге подорожал на 0,5 %, пока в России топливо дешевеет.

Цены на бензин в Петербурге продолжают расти, несмотря на снижение стоимости топлива в большинстве регионов России. За прошедшую неделю автомобильное горючее в Северной столице подорожало на 0,5 %. В Москве рост составил 0,3 %. Такие данные приводит Росстат.

В целом по стране средняя розничная цена литра топлива за аналогичный период уменьшилась на 64 копейки и составила 78,04 рубля.

Сильнее всего подешевел бензин АИ-92. Его средняя стоимость снизилась на 69 копеек, до 74,02 рубля за литр. Цена АИ-95 уменьшилась на 62 копейки и достигла 80,30 рубля.

Дизельное топливо подешевело на 9 копеек — до 86,58 рубля за литр. При этом бензин марок АИ-98 и выше стал исключением из общей тенденции: его стоимость увеличилась на 17 копеек, до 104,67 рубля за литр.

Локальный рост цен в Петербурге эксперты связывают с высокой концентрацией автомобилей и особенностями поставок топлива на городские нефтебазы в межсезонье.

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Фото: Piter.tv