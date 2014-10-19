Петербуржцам дали советы по выбору искусственной елки

При правильном хранении искусственная елка прослужит 20-30 лет.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт Максим Карпов рассказал, как выбрать искусственную елку.

По словам специалиста, если от елки исходит химический запах, то лучше на нее вообще не обращать внимания. Такое изделие более токсично.

У елки химический запах не выветрится. Может присутствовать небольшой запах, но это вот то же самое, как садиться в новую машину. Если елка из качественных материалов, все нормально сделано, то 2-3 дня легкий запах будет. Максим Карпов, эксперт

Кроме того, Максим Карпов не советует покупать елку на маркетплейсах, поскольку ее вид в реальности может сильно отличаться. И не будет возможности оценить, есть ли от товара химический запах.

Производство пленки ПВХ и веток в разы дешевле, чем производство, допустим, литых веток. Потому что литые ветки – это под каждую ветку форма делается, процесс достаточно затратный, долгий, и, соответственно, в стоимости она получается дороже. Сказать, что, допустим, вот эта елка плохая, а эта хорошая – так нельзя. Все зависит от человека. Кому-то нравятся цветные елки, кому-то черные елки, розовые, белые. Максим Карпов, эксперт

Отмечается, что при правильном хранении искусственная елка прослужит 20-30 лет.

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