В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственной ёлки

Елки изготавливают и полиэтилена, поливинилхлорида, иногда – из резины и часто в комбинации с другими полимерами.

Качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет, но только при условии грамотного выбора, правильного хранения и эксплуатации. Об этом сообщили специалисты Роскачества.

Елки изготавливают и полиэтилена, поливинилхлорида, иногда – из резины и часто в комбинации с другими полимерами. Чтобы искусственное дерево дольше прослужило, нужно хранить его в сухом, темном помещении, подальше от батареи.

Новая елка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не резким и выветрится буквально за несколько дней.

При выборе искусственной елки нужно провести рукой против иголок. Если иголки выпали, сломались или произошло их выгибание, то товар некачественный. Специалисты советуют приобретать ель с металлическим каркасом, на ветках и корпусе не должно быть трещин и выпирающих железных частей.

Эксперты Роскачества после покупки посоветовали протереть елку из ПВХ тканью с касторовым маслом. Это поможет смягчить материал и продлит его существование.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как выбрать новогоднюю елку. И объяснил, почему живая ель лучше искуственной.

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