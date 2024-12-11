Как справиться с зимней хандрой: советы Роспотребнадзора Петербурга

Также специалисты назвали причины снижения настроения зимой.

Специалисты петербургского Роспотребнадзора назвали причины снижения настроения зимой.

Вот некоторые факторы:

— Сокращение светового дня. Недостаток солнечного света уменьшает выработку серотонина, гормона, ответственного за хорошее настроение, что может приводить к эмоциональным расстройствам и упадку сил.

— Дефицит витамина D. С уменьшением солнечной активности, особенно в северных широтах, возникает недостаток этого витамина, вызывающий усталость, апатию и снижение иммунитета.

— Повышенная выработка мелатонина. Осенью и зимой увеличивается уровень мелатонина — гормона сна, что вызывает повышенную сонливость и вялость.

Но существуют методы борьбы с зимним сплином:

— Здоровое питание. Включите в рацион продукты, богатые витамином D, такие как жирная рыба, рыбий жир, яйца, сливочное масло и сыр. Полезны также продукты с триптофаном, стимулирующим производство серотонина: индейка, бананы, яблоки, сливы и шоколад.

— Физическая активность. Регулярная тренировка помогает повысить уровень серотонина. Даже короткие занятия продолжительностью полчаса способны заметно улучшить состояние.

— Прогулки на свежем воздухе. Частые выходы на улицу способствуют большему доступу естественного света и усвоению витамина D.

Ранее мы сообщили о том, что в 1,5 раза поднялась заболеваемость гриппом в Петербурге за неделю.

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