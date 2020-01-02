В первую очередь необходимо определиться, где конкретно она будет висеть: в доме или на улице.

Как выбрать гирлянду

Специалисты петербургского отделения Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду. В первую очередь необходимо определиться, где конкретно она будет висеть: в доме или на улице. Во втором случае к гирлянде предъявляются повышенные требования. В частности, она должна быть защищена от влаги. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, при покупке елочной гирлянды нужно требовать у продавца сертификат соответствия. Если он отсутствует, то от приобретения такой гирлянды стоит отказаться.

Также стоит обращать внимание на маркировку, указанную на упаковке. На ней должна содержаться информация о товарном знаке, название товара, фирмы, страны-изготовителя, а также адрес производителя, гарантийный срок, срок службы и правила использования.

При выборе товара необходимо смотреть на качество сборки конструкции. Лампочки должны надежно держаться на разъемах, а контроллер и трансформатор должны быть выполнены из прочного пластика. Изоляция проводов должна быть качественной, а сам провод не очень тонким.

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