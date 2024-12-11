Учреждены медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Петербурге специалисты создали медали в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет "Петербургский дневник".
Чеканка памятных медалей происходила на фабрике "Гознак".
На лицевой стороне медали изображён воин-победитель, облачённый в полевое обмундирование времён Великой Отечественной войны и водружающий Знамя Победы над зданием Рейхстага.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали проект мемориала в честь Ленинградской битвы".
Фото: Портал официального опубликования правовых актов
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