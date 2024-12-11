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Учреждены медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня, 14:22
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Учреждены медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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Чеканка памятных медалей происходила на фабрике “Гознак”.

В Петербурге специалисты создали медали в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет "Петербургский дневник".

Чеканка памятных медалей происходила на фабрике "Гознак".

На лицевой стороне медали изображён воин-победитель, облачённый в полевое обмундирование времён Великой Отечественной войны и водружающий Знамя Победы над зданием Рейхстага.

 Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали проект мемориала в честь Ленинградской битвы".

Фото: Портал официального опубликования правовых актов

Теги: медаль в честь 80-летия победы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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