Учреждены медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Чеканка памятных медалей происходила на фабрике “Гознак”.

В Петербурге специалисты создали медали в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет "Петербургский дневник".

Чеканка памятных медалей происходила на фабрике "Гознак".

На лицевой стороне медали изображён воин-победитель, облачённый в полевое обмундирование времён Великой Отечественной войны и водружающий Знамя Победы над зданием Рейхстага.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали проект мемориала в честь Ленинградской битвы".

Фото: Портал официального опубликования правовых актов