Метро в Петербурге изменит режим работы 9 мая

Изменится режим работы центральных станций.

В Петербурге во время праздничных мероприятий по случаю Дня Победы изменится режим работы центральных станций городского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Станция метро "Адмиралтейская" с 8:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 будет работать только на выход. Оба вестибюля станции "Площадь Александра Невского" с 14:00 до 15:30 также будут открыты только на выход.

Вестибюль 1 станции "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания) будет работать на выход с 14:30 до 15:30. При этом второй вестибюль станции будет работать полноценно. В этот же период времени на вход и выход закроют "Маяковскую", поезда будут следовать без остановки.

Вестибюль станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) с 8:30 до 22:00 будет работать только на выход. А вестибюль 1 станции "Невский проспект" и прилегающий переход будут закрыты для входа и выхода.

Станция метро "Горьковская" будет открыта только на выход с 20:20 до 21:00.

Ранее стало известно, почему 9 мая можно проводить массовые мероприятия, а 1 мая нет.

Фото: Piter.tv