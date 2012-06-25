Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят Петербург в 2025 году

Идет благоустройство сквера около Балтийского вокзала, его сдадут к сентябрю.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" накануне вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят город в этом году.

В частности, идет благоустройство сквера около Балтийского вокзала, его сдадут к сентябрю. Скоро на объект должен выйти подрядчик. На территории в 2 тыс. "квадратов" высадят деревья, кустарники, установят скамейки и урны.

Кроме того, летом создадут сразу несколько садов-трансформеров. На Университетской набережной, Думской улице, Московской площади и напротив Мариинского дворца.

Исаакиевская площадь в этом году тоже преобразится, будет чуть больше территории, чем обычно. Там будет посажено порядка 170 деревьев, более 1 тыс. кустарников, очень много однолетников. Кроме этого, безусловно, мы стараемся использовать посадочные материалы и деревья исключительно нашего отечественного производства. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Также реализуют третий этап строительства Линейного парка вдоль Морской набережной и Западного скоростного диаметра. В следующем году приступят к четвертому этапу, и парк будет полностью готов.

Ранее на Piter.TV: выдан ордер на благоустройство "Аллеи дружбы народов" в Приморском парке Победы.

Фото: Piter.TV