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Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят Петербург в 2025 году
Сегодня, 9:58
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Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят Петербург в 2025 году

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Идет благоустройство сквера около Балтийского вокзала, его сдадут к сентябрю.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" накануне вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят город в этом году. 

В частности, идет благоустройство сквера около Балтийского вокзала, его сдадут к сентябрю. Скоро на объект должен выйти подрядчик. На территории в 2 тыс. "квадратов" высадят деревья, кустарники, установят скамейки и урны. 

Кроме того, летом создадут сразу несколько садов-трансформеров. На Университетской набережной, Думской улице, Московской площади и напротив Мариинского дворца.

Исаакиевская площадь в этом году тоже преобразится, будет чуть больше территории, чем обычно. Там будет посажено порядка 170 деревьев, более 1 тыс. кустарников, очень много однолетников. Кроме этого, безусловно, мы стараемся использовать посадочные материалы и деревья исключительно нашего отечественного производства. 

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

Также реализуют третий этап строительства Линейного парка вдоль Морской набережной и Западного скоростного диаметра. В следующем году приступят к четвертому этапу, и парк будет полностью готов.

Ранее на Piter.TV: выдан ордер на благоустройство "Аллеи дружбы народов" в Приморском парке Победы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: благоустройство, евгений разумишкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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