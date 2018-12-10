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С 31 мая по 3 июня НА КАД около ЗСД перекроют одну полосу
Сегодня, 11:53
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С 31 мая по 3 июня НА КАД около ЗСД перекроют одну полосу

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На трех полосах ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

На Кольцевой автодороге с 31 мая по 3 июня перекроют одну полосу движения в районе  ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Водителям не удастся проехать по  четвертой полосе около Дачного проспекта. Отметим, на других трех полосах ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

Причиной неудобств станут дорожные работы. Специалисты будут красить полимерцементным составом сборные железобетонные лотки. 

Водителей призвали обращать внимание на информационное табло, дорожную разметку и временные знаки. Компания принесла извинения автомобилистам.

Ранее на Piter.tv: до 27 мая на петербургской дамбе будут действовать новые ограничения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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