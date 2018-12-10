С 31 мая по 3 июня НА КАД около ЗСД перекроют одну полосу

На трех полосах ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

На Кольцевой автодороге с 31 мая по 3 июня перекроют одну полосу движения в районе ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Водителям не удастся проехать по четвертой полосе около Дачного проспекта. Отметим, на других трех полосах ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

Причиной неудобств станут дорожные работы. Специалисты будут красить полимерцементным составом сборные железобетонные лотки.

Водителей призвали обращать внимание на информационное табло, дорожную разметку и временные знаки. Компания принесла извинения автомобилистам.

Ранее на Piter.tv: до 27 мая на петербургской дамбе будут действовать новые ограничения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"