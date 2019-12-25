До 27 мая на петербургской дамбе будут действовать новые ограничения

Водителей призвали обращать внимание на информационное табло, дорожную разметку, временные знаки и ограждения.

В понедельник, 23 мая, на петербургской дамбе ввели новые ограничения для автомобилистов. На Невской стороне проводятся ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

До 25 мая водителям придется останавливать машины перед въездом в тоннель. Время ожидания составит не более 7-10 минут. В это время на участке будет работать спецтехника. Ограничения снимут 25 мая. Повторно их введут 30 мая.

С 26 мая работы будут проводиться на Финской стороне. Ограничения планируют снять 27 мая. Водителей призвали обращать внимание на информационное табло, дорожную разметку, временные знаки и ограждения.

Ранее на Piter.tv: метеоролог рассказал, выдержит ли петербургская дамба подъём уровня Мирового океана.

Фото: пресс-служба Смольного