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До 27 мая на петербургской дамбе будут действовать новые ограничения
Сегодня, 8:59
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До 27 мая на петербургской дамбе будут действовать новые ограничения

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Водителей призвали обращать внимание на информационное табло, дорожную разметку, временные знаки и ограждения. 

В понедельник, 23 мая, на петербургской дамбе ввели новые ограничения для автомобилистов. На Невской стороне проводятся ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

До 25 мая водителям придется останавливать машины перед въездом в тоннель. Время ожидания составит не более 7-10 минут. В это время на участке будет работать спецтехника. Ограничения снимут 25 мая. Повторно их введут 30 мая.

С 26 мая  работы будут проводиться на Финской стороне. Ограничения планируют снять 27 мая. Водителей призвали обращать внимание на информационное табло, дорожную разметку, временные знаки и ограждения. 

Ранее на Piter.tv: метеоролог рассказал, выдержит ли петербургская дамба подъём уровня Мирового океана.

Фото:  пресс-служба Смольного

Теги: водители, дамба, дороги, дорожные работы, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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