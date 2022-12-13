К концу недели в Петербурге похолодает до +15..+17 градусов

В ближайшие дни в городе на Неве будет очень тепло, до +22…+23 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что к концу недели в Северной столице станет гораздо прохладнее.

Антициклон сегодня еще продолжит определять погоду, хотя местами и пройдут кратковременные дожди, даже с грозами. Александр Колесов, синоптик

В ближайшие дни в городе на Неве будет очень тепло, до +22…+23 градусов. К пятнице антициклон снова установится над регионом, и осадки пока прекратятся. А вот ветер в четверг повернет к западу, поэтому во второй половине недели температура днём в городе понизится до +15…+17 градусов.

Фото: Piter.tv