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К концу недели в Петербурге похолодает до +15..+17 градусов
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

К концу недели в Петербурге похолодает до +15..+17 градусов

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В ближайшие дни в городе на Неве будет очень тепло, до +22…+23 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что к концу недели в Северной столице станет гораздо прохладнее. 

Антициклон сегодня еще продолжит определять погоду, хотя местами и пройдут кратковременные дожди, даже с грозами. 

Александр Колесов, синоптик

В ближайшие дни в городе на Неве будет очень тепло, до +22…+23 градусов. К пятнице антициклон снова установится над регионом, и осадки пока прекратятся. А вот ветер в четверг повернет к западу, поэтому во второй половине недели температура днём в городе понизится до +15…+17 градусов. 

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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