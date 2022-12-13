К концу недели в Петербурге похолодает до +15..+17 градусов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что к концу недели в Северной столице станет гораздо прохладнее.
Антициклон сегодня еще продолжит определять погоду, хотя местами и пройдут кратковременные дожди, даже с грозами.
Александр Колесов, синоптик
В ближайшие дни в городе на Неве будет очень тепло, до +22…+23 градусов. К пятнице антициклон снова установится над регионом, и осадки пока прекратятся. А вот ветер в четверг повернет к западу, поэтому во второй половине недели температура днём в городе понизится до +15…+17 градусов.
Фото: Piter.tv
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