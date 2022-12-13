В Петербурге 15 мая воздух прогреется до +23 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди, а в западных районах в середине дня не исключены и локальные грозы.

В первый рабочий день Северная столица будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности 15 мая в Петербурге местами пройдут кратковременные дожди, а в западных районах в середине дня не исключены и локальные грозы.

Температура воздуха в Петербурге +21…+23 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Минувшее воскресенье, 14 мая, в Северной столице стало самым тёплым днём с начала года – воздух прогрелся до +22,2 градуса.

Фото: Piter.tv