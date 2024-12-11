В Петербурге временно изменена трасса троллейбусного маршрута №36

Маршрут претерпел изменения из-за невозможности движения по Пражской улице.

Маршрут троллейбуса №36 претерпел временные изменения из-за невозможности движения по Пражской улице. СПб ГКУ "Организатор перевозок" уведомил об этом жителей Петербурга через Telegram-канал.

Теперь троллейбус следует от конечной станции "станция метро "Электросила" по обычному маршруту до Пражской улицы, затем по улице Белы Куна, Софийской улице, до проспекта Славы, после чего возвращается на привычный маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что трасса следования автобусного маршрута № 262 изменилась с 25 декабря.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)