Петербуржец приревновал свою супругу к пенсионеру и избил его

В ходе конфликта ревнивец нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами по голове и туловищу.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 9 апреля.

В марте прошлого года обвиняемый приревновал свою супругу к 79-летнему знакомому. Чтобы разобраться с пенсионером, мужчина забрался на козырек над подъездом дома по шоссе Революции и залез в окно квартиры, где находились жена, ее мать и "оппонент". В ходе конфликта ревнивец нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами по голове и туловищу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что около бара на Советской улице в поселке Первомайское задержан стрелявший во время перепалки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV