Неизвестный вынес из коттеджа в Ленобласти наличные и украшения на 5 млн рублей

Общий материальный ущерб составил 5 100 000 рублей.

В Ропшинском сельском поселении из дома в коттеджном поселке неизвестные украли деньги и ювелирные украшения общей стоимостью более 5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам хозяйки дома, 26 октября в период с 16:30 по 19:30 неизвестный проник в дом, откуда украл 3 600 000 рублей, а также ювелирные украшения (кольцо, цепочка, две подвески, серьги, печатка) и 4 наручных часов.

Общий материальный ущерб составил 5 100 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее из офиса в Мяглово неизвестные в балаклавах украли 5 млн рублей.

Фото: pxhere.com