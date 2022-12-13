Главный синоптик Петербурга подвёл итоги первой декады января

Средняя температура за декаду составила -6,4 градуса (отклонение от нормы -2,3 градуса).

Главный синоптик Санкт-Петербурга подвёл итоги погоды начала 2023 года.

Первая декада запомнится только значительным перепадом температуры воздуха от экстремальной погоды в новогоднюю ночь, до приличных морозов, установившихся в середине декады. По Ленинградской области в отдельные ночи морозы достигали -27…-29,6 градуса. Александр Колесов, синоптик

В Петербурге также было самое тёплое 1 января за весь ряд наблюдений +4,8 градуса, а 8 января стало самым холодным днём в этой декаде (-17,3 градуса в центре города).

Средняя температура за декаду составила -6,4 градуса (отклонение от нормы -2,3 градуса). Осадков за 10 дней в Северной столице выпало 9,5 мм, что составляет 20% от нормы месяца (46,4 мм). Солнце светило только 2 января (1,9 часа).

При этом, к пятнице (13 января) в Петербург снова придёт оттепель.

Фото: Piter.tv