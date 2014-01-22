Стало известно, как изменилось количество прорывов труб за год в Петербурге

В этом году предприятия оказались без импортных материалов.

В Петербурге на 4% сократилось число аварий теплосетей, которые находятся в зоне ответственности "Теплосети". Итоги минувшего отопительного сезона 7 июня подвели на заседании городского правительства.

Самая высокая степень износа сетей наблюдается в центральных районах. Всего в этом году заменят 280 км трубопроводов, еще 1350 км инженерных сетей построят, реконструируют, капитально отремонтируют.

Отопительный сезон 2021-2022 длился 245 дней. Он стал вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Дольше топили только в 2019-2020 году.

Сейчас у нас новый вызов. Санкции западных стран изменили цепочки поставок оборудования и материалов. В этой ситуации необходимо максимально задействовать мощности отечественных предприятий. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Все объекты теплоснабжения и жилищного фонда должны быть технически готовы к 1 сентября к отопительному сезону. У 1 октября должны быть готовы снегоплавильные пункты.

Фото: Piter.tv